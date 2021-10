Corona-Regeln: Gastronomie wird verstärkt kontrolliert

Die Einhaltung der Coronaregeln in der Gastronomie werden seit Donnerstag und auch noch am Freitag landesweit verstärkt kontrolliert. Die Ortspolizeibehörde der Stadt Friedrichshafen überprüft in Zusammenarbeit mit dem Rechtsamt, ob die aktuellen Regeln in Gaststätten, Restaurants und Cafés eingehalten werden. Hintergrund ist eine entsprechende Anordnung des Landes. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Flächendeckende Kontrolle nicht möglich

Dafür werden die Lokale stichprobenartig besucht. Eine flächendeckende Kontrolle der rund 300 Lokale sei nicht möglich, heißt es in der Mitteilung. In geschlossenen Räumen gilt derzeit die 3G-Regel: Geimpfte, Genesene und Getestete sind zugelassen.

Die Maske muss außer beim Essen und Trinken am Tisch getragen werden. Das Personal muss ebenfalls Masken tragen, die ordnungsgemäß Mund und Nase verdecken. Außerdem müssen die Gastronomen ein Hygienekonzept umsetzen, das die Zahl der Besucher und den Mindestabstand regelt.

Ohne Kontaktdaten geht nichts

Auch die Kontaktdaten der Gäste müssen erfasst werden. Dazu zählen Vor- und Nachname, Anschrift, Datum, Zeitraum der Anwesenheit sowie die Telefonnummer. Die Gastronomen können diese entweder per App, beispielsweise Luca, oder auf Papier aufnehmen.

Personen, die ihre Daten nicht hinterlegen möchten, dürfen keinen Zutritt zum Lokal bekommen. Bei Betreten der Gaststätte müssen die Nachweise der Gäste über Genesung, Impfung oder Test kontrolliert werden. Die Gastronomen dürfen auch in Eigeninitiative die 2G-Regel anwenden.

Die drei Stufen im Überblick:

Basisstufe (derzeit):

In geschlossenen Räumen: 3G-Regel, negativer Antigen-Schnelltest ausreichend

Im Freien: kein Negativ-Test notwendig

Warnstufe:

In geschlossenen Räumen: 3G-Regel, negativer PCR-Test erforderlich

Im Freien: 3G-Regel, negativer Antigen-Schnelltest erforderlich

Alarmstufe:

In geschlossenen Räumen: 2G-Regel in geschlossenen Räumen, Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, erhalten keinen Zutritt

Im Freien: 3G im Freien, negativer PCR-Test erforderlich