Corona-Praxis in Friedrichshafen stellt Betrieb ein

Die Fieberambulanz an der Messe in Friedrichshafen stellt ab Juli den Betrieb ein. Die seit Wochen glücklicherweise niedrigen Fallzahlen und die nun wieder fast flächendeckende Versorgung durch hausärztliche Praxen machten diesen Schritt zur Normalität möglich, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Patienten mit coronatypischen Symptomen oder anderen Risikofaktoren werden daher künftig primär durch ihre hausärztlichen Praxen untersucht und betreut. Für Fälle, in denen diese lokale Versorgung nicht geleistet werden kann, hat die Kassenärztliche Vereinigung im Bodenseekreis mehrere Corona-Schwerpunktpraxen organisiert.

Menschen, die den Verdacht haben mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, rufen weiterhin zunächst ihre hausärztliche Praxis an. Sie sollten nicht unangemeldet in die Sprechstunde gehen, bis auf Weiteres zu Hause bleiben und den Kontakt zu anderen Personen auf ein nötiges Minimum reduzieren. Wer den Hausarzt nicht erreichen kann, ruft direkt bei einer der Schwerpunktpraxen im Landkreis an.