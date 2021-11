Corona-Patienten nicht alleine lassen

Eine echte Vollbremsung macht der Landkreis bei der Betreuung von positiv auf Corona getesteten Menschen. Bis Anfang November wurden nicht nur die Betroffenen informiert, sondern auch die engen Kontaktpersonen, um Infektionsketten zu unterbrechen. Klar ist, dass eine Nachverfolgung bei 250 neuen Fällen und mehr am Tag kaum zu schaffen ist.

Dass man jetzt noch nicht mal die Infizierten selbst aufklärt, ist aber nicht zu verstehen. Wie lange muss ich in Quarantäne, wen muss ich informieren, was mache ich, wenn die Symptome schlimmer werden? Mit all den Fragen werden die Betroffenen jetzt erstmal alleine gelassen.

Und kurz den Ärzten ein Infoblatt des Landes weiterreichen, nach dem Motto „macht ihr das mal“ – da ist zu kurz gesprungen. Auch wenn das Ganze nicht auf dem Mist des Bodenseekreises gewachsen ist, sondern auf dem des Sozialministeriums in Stuttgart, kann man sich vor Ort nicht so einfach aus der Affäre ziehen. Jeder Corona-Patient hat ein persönliches Gespräch verdient.