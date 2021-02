Corona-Party: Gäste verstecken sich im Bett

Der Polizei ist am Samstag um kurz vor Mitternacht eine Corona-Party gemeldet worden. In einer Wohnung in der Friedrichstraße in Friedrichshafen sollten sich mehrere Personen zum Feiern getroffen haben. Schon vor dem Haus hörten die Beamten einer Mitteilung zufolge laute Musik aus einer Wohnung, in der sich auch mehrere Menschen aufhielten. An der Wohnungstür trafen die Beamten auf drei Personen, „die sich gerade verdrücken wollten“, wie es heißt.

Nach längerem Hin und Her habe der Wohnungsinhaber eine Wohnungsschau zugelassen, wobei die Polizei zwei weitere Menschen entdeckte, die sich in einem Bett versteckten. Alle Personen stammen laut Bericht aus überwiegend verschiedenen Haushalten. Gegen die Kontrollierten wird beim zuständigen Ordnungsamt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung vorgelegt.