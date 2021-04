Impfen gilt als die schärfste Waffe im Kampf gegen die Pandemie. Dass nun auch beim Hausarzt gespritzt werden kann, ist ein großer Schritt in der Impfkampagne.

In Bayern gab es den Impfstart in Hausarztpraxen bereits vergangene Wochen. Auch in Baden-Württemberg haben 40 Praxen in den letzten Wochen im Pilotprojekt Spritzen verabreicht. Jetzt soll das Impfen richtig losgehen. Doch noch warten die Praxen auf den Stoff.

Die wichtigsten Antworten zum Impfstart in den Hausarztpraxen.