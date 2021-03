„Corona Medial“ im Kunsthaus Caserne

Über Ostern ist die Ausstellung geschlossen, danach öffnet sie unter Vorbehalt, abhängig von der dann aktuellen Inzidenzzahl. Eintritt in die Ausstellung ist nur mit FFP2-Maske gestattet. Besucherinnen und Besucher müssen ihre Kontaktadressen und Telefonnummer auf Formularen eintragen. (sz)

Die Ausstellung „Corona Medial“ öffnet am Samstag, 27. März, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 28. März, von 14 bis 18 Uhr ohne Vernissage. Für Besucher gibt es an beiden Tagen drei Zeitfenster, um 14 (bis 15 Uhr), um 15.20 (bis 16.20 Uhr) und um 16.40 (bis 17.40 Uhr). Für jedes Zeitfenster können sich maximal 20 Personen unter www.kulturhaus-caserne.de anmelden. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Galerie Kunsthaus Caserne macht wieder auf. „Corona Medial“ heißt die Ausstellung, die am Samstag und Sonntag, 27. und 28. März, im Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen 17 in Friedrichshafen zu sehen ist. Die Mitglieder des Galeriekreises Brigitte Meßmer, Natascha Maier, Lena Reiner und Billy Contreras präsentieren ihre in der Pandemie entstandenen Werke, teilen die Veranstalter mit.

Brigitte Meßmers „Dunkelmorgenbilder“ folgen einem Ritual. Die schwarze Farbe wird hergestellt aus gebrannten gemahlenen Knochen, Sepia (dem Farbstoff des Tintenfischs), Elfenbeinschwarz und Agnihodra-Asche. Beim Agnihodra werden zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang getrockneter Kuhdung mit Sheebutter und Reis verbrannt. Dabei werden Laute (Mantras) gesungen, die laut Veranstalter exakt auf die Schwingungsverhältnisse von Sonnenauf- und Sonnenuntergang abgestimmt sind. Am Abend wird die schwarze Farbpigmentmasse mit der Agnihodra-Asche vermischt und in mehreren matten Schichten aufgetragen. Vor dem Zubettgehen wird die weiße Gestein-Zinkweiß-Lasur über Teile der schwarzen Leinwand geschüttet. Die Leinwand wird bewegt und die Lasur trocknet dann über Nacht unterschiedlich ein.

Die Künstlerin, Autorin und Grafikdesignerin Natascha Maier aus Friedrichshafen, deren Ausstellung 2020 mit dem Ausbruch von Corona abgesagt werden musste, zeigt ihren Collagen-Zyklus „organic“. Feingliedrige und feinfühlige Arbeiten aus Papier, Organischem und Plastik, zwischen Vorhandenem und Neuerschaffung. Darunter die Installation „organic housing“, die sich auf die Sinnesorgane bezieht und das Haus als Haut versteht, das größte Sinnesorgan des Menschen, über das zum Beispiel Druck, Temperatur und Schmerz wahrgenommen werden. Das Sujet wirft die Frage auf „Was ist organisch?“.

Genau vor einem Jahr sind im ersten Lockdown die improvisierten Nachmittagskonzerte von Billy Contreras entstanden, um die Zeit des Stillstands und der Pandemie aushaltbar zu machen. In der Ausstellung ist das erste Nachmittagskonzert auf Video zu sehen und zu hören. Contreras ist Komponist, Pianist und Kurator. Schwerpunkt seines musikalischen Schaffens bilden die Komposition und die Auseinandersetzung mit den Klangmöglichkeiten des Klaviers.

Die Corona-Pandemie hat Afghanistan hart getroffen. Alle kennen jemanden, der oder die gestorben ist. Trotzdem oder gerade deshalb heißt es: „Corona ist vorbei!“ Maskenpflicht? Gibt es hier lediglich am Flughafen, und auch da wird sie nicht konsequent eingehalten. Abstandsregeln gelten sowieso keine – über die kulturell sowieso gegebenen hinaus jedenfalls nicht. Menschenfotografin Lena Reiner zeigt einen kleinen Einblick in ein Land, das sie – so ihr Fazit nach der zehntägigen Reise – besucht hat.