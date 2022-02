Corona: Deshalb ist Martin Hahn gegen eine Impfpflicht

Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne) spricht sich in einer Pressemitteilung gegen eine allgemeine Impfpflicht aus. Hahn findet, jede Person müsse für sich selbst entscheiden können, ob sie sich impfen lasse.

Diese Entscheidung müsse aber in dem Bewusstsein getroffen werden, dass sie auch für die Mitmenschen Konsequenzen habe, so Hahn in der Pressemitteilung. Denn mit einer Impfung schütze man nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld.

„Die Impfung hilft jedem Einzelnen. Sie schützt – und das ist wissenschaftlicher Konsens – vor allzu schweren Verläufen, senkt das Risiko einer Ansteckung, bewahrt das ärztliche und pflegerische Fachpersonal und das Gesundheitssystem im Ganzen vor einer Überlastung“, so Hahn.

Das Erreichen einer bestimmten Impfquote durch eine etwaige Impfpflicht sei ihm zu vage, sagt Hahn. „Wie soll denn eine Impfpflicht umgesetzt werden?“ fragt er sich. „Solange es dazu kein ausgereiftes Konzept gibt und unklar ist auf wie viele Impfungen sich eine Impfpflicht beziehen soll, kann ich damit nichts anfangen. Wenn eine Impfpflicht nur mit Hilfe von Strafen und Bußgeldern funktioniert, habe ich hier große Bedenken hinsichtlich der Umsetzbarkeit. Ich appelliere an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.“

Hahn hält Impfpflicht für unangemessen

Auch hätten sich die Parameter des Infektionsgeschehens anders als erwartet entwickelt. Trotz hoher Infektionszahlen ist die Zahl schwerer Verläufe, als auch die der belegten Intensivbetten durch Corona-Patienten gesunken. Vor diesem Hintergrund stellt sich für Hahn die Frage der Erforderlichkeit und Angemessenheit eines solch schweren Eingriffs in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Martin Hahn beim Thema Aufklärung: „In persönlichen Gesprächen mit Menschen mit einer skeptischen Meinung gegenüber der Corona-Impfung im Bodenseekreis erfahre ich immer wieder: Da ist kein plumpes ’Dagegen’. Sondern da sind Sorgen und Ängste. Darum sollten wir noch mehr informieren und dadurch zum einen die Ängste vor der Impfung nehmen, und zum anderen die Eigenverantwortlichkeit stärken.“ Auch die Aufrechterhaltung der Impfangebote sehe er als den richtigen Schritt an. Niederschwellige Impfangebote, wie die in dieser Woche eingeführten Impfmöglichkeiten in Apotheken, hält Hahn für wichtig.