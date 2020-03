Corona: Landratsamt schränkt Kundenverkehr ein

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und Kunden sowie das Personal bestmöglich zu schützen, ändert das Landratsamt Bodenseekreis ab sofort seinen Dienstbetrieb. Das Landratsamt wird weiterhin erreichbar sein, die auf die Behörde angewiesen sind. Bewilligte und laufende Leistungen werden weiterhin gewährt. Einschränkungen gibt es aber insbesondere im persönlichen Kundenverkehr, der auf das absolut notwendige Maß beschränkt werden muss, schreibt die Behörde in einer Pressemitteilung.

Außerdem konzentriert das Landratsamt seine Ressourcen nun auf Leistungen und Angebote, die für das tägliche Leben unabdingbar sind. Dazu Landrat Lothar Wölfle: „Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger des Bodenseekreises um Verständnis und Mithilfe, damit die behördlichen Leistungen in dieser besonderen Situation weiterhin denjenigen Mitmenschen zugutekommen können, die sie wirklich dringend brauchen.“

Für das gesamte Landratsamt Bodenseekreis bedeutet das:

• Bürger kommen bitte nur im Notfall persönlich ins Landratsamt.

• Ansonsten ist für jede persönliche Vorsprache eine Terminvereinbarung erforderlich.

• Bereits vereinbarte Termine bitte noch mal bestätigen lassen. Sonst gelten sie als abgesagt.

• Die Ansprechpersonen der jeweiligen Ämter und Fachbereiche sind unter www.bodenseekreis.de zu finden.

• Am Landratsamt wird es Einlasskontrollen geben. Besucherinnen und Besucher drucken bitte ihre Terminbestätigung aus und haben den Namen ihres Ansprechpartners in der Behörde parat.

• Alle Veranstaltungen, die das Landratsamt angeboten oder mitorganisiert hat, sind vorerst abgesagt.

Zusätzliche Regelungen einzelner Ämter und Fachbereiche:

Jobcenter Bodenseekreis

• Alle bisher vereinbarten persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen und werden nicht extra abgesagt.

• E-Mail-Adresse für dringende Fragen und Anliegen: jobcenter@ bodenseekreis.de

• Persönliche Termine werden nur noch in dringenden Fällen vereinbart unter Telefon 07541 / 204 51 10 oder 204 30 08.

Abfallentsorgung

• Es werden vorerst keine neuen Termine für Sperrmüllabholungen vereinbart. Bereits bestätigte Abholungen werden aber durchgeführt.

• Problemstoffsammlungen finden nicht statt.

• Die Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren sind noch geöffnet.

• Tagesaktuelle Informationen auf www.abfallwirtschaftsamt.de.

Schifffahrt und Verkehr

• Die Zulassungsstellen in Überlingen und Tettnang bleiben geschlossen. Der Betrieb wird in der zentralen Zulassungsstelle in Friedrichshafen gebündelt.

• Dringend notwendige Dienstleistungen der Zulassungsbehörde, Führerscheinstelle und des Schifffahrtsamts werden weiterhin angeboten. Dafür ist allerdings vorab eine Terminvereinbarung notwendig: Tel. 07541 204-0 oder 115 (ohne Vorwahl) oder https://netappoint.de/ot/lra-bodenseekreis/?company=lra-bodenseekreis&cur_causes=0|1|2

• Es finden keine Theorie- und Praxisprüfungen für das Bodenseeschifferpatent sowie auch keine Bootsabnahmen statt.

Jugendamt

• Tagespflegekinder, deren Eltern in systemkritischen Bereichen arbeiten und selbst keine Kinderbetreuung sicherstellen können, werden durch die jeweilige Kindertagespflegeperson weiterbetreut (Notbetreuung).

VHS Bodenseekreis

• Alle Kurse und Angebote wurden vorerst abgesagt.

Familientreffs

• Alle Familientreffs im Bodenseekreis bleiben geschlossen. Angekündigte Angebote, Vorträge und Veranstaltungen finden nicht statt.

Gesundheitsamt

• Die Lebensmittel-Hygienebelehrungen sowie die HIV-/Aids-Sprechstunden finden nicht statt.

Sozialamt und Pflegestützpunkt

• Es werden keine Hausbesuche durch die Schuldnerberatung, die Pflegeberatung und die Eingliederungs-/Behindertenhilfe mehr durchgeführt.

• Der Pflegestützpunkt berät nur noch telefonisch. Die Außenstelle Überlingen ist geschlossen.

Landwirtschaftsamt

• Beratungstermine zum Gemeinsamen Antrag ab Montag, 23. März 2020 werden abgesagt. Landwirte mit konkretem Beratungsbedarf melden sich bitte erneut beim Landwirtschaftsamt. Die Beratung wird dann telefonisch geleistet. Beratungstermine am 18. und 19. März finden wie vereinbart statt.

Gewerbeaufsicht (Umweltschutzamt)

• Für Beratungen und Ausnahmen nach dem Arbeitszeitgesetz, z. B. bei notwendiger Sonntagsarbeit, Verlängerung der werktäglichen Arbeitszeit oder Verkürzung der Ruhezeiten, steht das Umweltschutzamt auch kurzfristig zur Verfügung: E-Mail umweltschutzamt@bodeseekreis.de oder Tel. 07541 204-5528.

Bildung und Kultur

• Die Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf bleibt geschlossen.

• Der Benutzerservice des Kreisarchivs, der Kreisbibliothek und des Kurt-Hahn-Archivs sowie die kommunale Archivpflege werden ausgesetzt.

Diese Maßnahmen gelten bis auf Weiteres. Es ist möglich, dass es kurzfristig zu weiteren Einschränkungen kommt. Das Landratsamt informiert auf seiner Website über aktuelle Änderungen.