Corona-Lage im Bodenseekreis: Weniger Infektionen, mehr Patienten in den Kliniken

Die Zahl der Coronainfektionsfälle im Bodenseekreis sinkt wieder. Laut dem Gesundheitsamt wurden in der abgelaufenen Woche rund 800 Infektionen weniger neu registriert als in der Woche zuvor. Mittlerweile werden jedoch über 50 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 in den Kliniken behandelt.

Im Bodenseekreis galten am Montag 5852 Personen als akute Corona-Infektionsfälle, in der Vorwoche waren es noch 6360. 51 Personen wurden laut Kreisverwaltung stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, vier mehr als in der Woche zuvor.

Mehr Impfungen verabreicht

Von Dienstag, 15. bis einschließlich Montag, 21. März, sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 4110 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden, in der Vorwoche waren es noch 4974. Es wurden demnach zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet (Vorwoche: 8). Die Impfstützpunkte des Landkreises haben in diesem Zeitraum 2018 Impfungen geleistet, das sind wieder deutlich mehr als in der Vorwoche mit 1219.