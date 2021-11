Corona-Lage: Bodenseekreis meldet drei weitere Todesfälle

Laut Landesgesundheitsamt lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis am Montag bei 553,5. Drei Menschen sind demnach seit Sonntag im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten auf 183.

Wie das Landratsamt in seinem Wochenrückblick mitteilt, galten zu Wochenbeginn 1662 Menschen als akute Corona-Infektionsfälle (Vorwoche: 1167). 55 Personen wurden stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt (Vorwoche: 45).

Mehr als 258 000 Impfdosen verabreicht

In der zurückliegenden Woche (Dienstag, 16., bis einschließlich Montag, 22. November) hat das Gesundheitsamt Bodenseekreis 1186 neue Corona-Infektionsfälle registriert (Vorwoche: 824), heißt es im Rückblick. Es wurden fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet (Vorwoche: 2).

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen sind im Kreis 258 447 Impfdosen verabreicht worden, inklusive Drittimpfungen – ohne betriebsärztliche Impfungen, auf diese Zahlen hat das Landratsamt keinen Zugriff. In der zurückliegenden Woche waren es 6293 Impfungen (Vorwoche: 4892).

Mit Wartezeiten ist zu rechnen

Ab sofort gibt es zusätzliche regelmäßige offene Impfangebote. Wöchentlich an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Tagen bieten die neuen Impfstützpunkte in Friedrichshafen, Überlingen und Tettnang die kostenlose Impfung zwischen 10 und 17 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung an. Laut Landratsamt werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen verabreicht.

Die Dritt-/Auffrischimpfung ist ab 18 Jahre, sechs Monate nach der Zweitimpfung möglich (bei Impfstoff von Johnson & Johnson bereits nach vier Wochen). Ärztinnen und Ärzte führen vor Ort die individuelle medizinische Beratung durch. Die Impfungen werden bis zur maximal möglichen Tageskapazität der Impfstützpunkte durchgeführt, mit Wartezeiten muss gerechnet werden.

Die neuen offenen Impfstützpunkte im Bodenseekreis:

Friedrichshafen: freitags und samstags, 10 bis 17Uhr, Rathaus-Rückseite, Eugen-Bolz-Str. 10, 88045 Friedrichshafen

Überlingen: sonntags und montags, 10 bis 17 Uhr, Alte Gymnasiums-Sporthalle, Obertorstraße 16, 88662 Überlingen

Tettnang: dienstags und mittwochs, 10 bis 17 Uhr, Autofabrik Bodensee, Dr.-Klein-Str. 9, 88069 Tettnang-Bürgermoos

Angeboten werden je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Johnson & Johnson und Moderna, teilt das Landratsamt weiter mit. Die Impfung ist entsprechend der aktuellen Richtlinien der Ständigen Impfkommission ab zwölf Jahren möglich. Mitzubringen sind: Impfpass (wenn vorhanden) beziehungsweise ein Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Ausweis oder Pass, Krankenversichertenkarte (wenn vorhanden).

Impfangebote in weiteren Kommunen

Über die neuen Impfstützpunkte hinaus gibt es weitere lokale Impfangebote in mehreren Städten und Gemeinden des Bodenseekreises. Diese unterstützen die medizinische Regelversorgung durch die ärztlichen Praxen, um allen Bürgerinnen und Bürgern möglichst zeitnah die empfohlene Corona-Schutzimpfung zu ermöglichen.