Corona-Kontrolle: 20-Jähriger beleidigt Polizisten

Weil er bei einer Corona-Kontrolle Polizeibeamte beleidigt hat, muss ein 20-Jähriger mit einer Strafanzeige rechnen. Die Streifenwagenbesatzung war am Montagabend verständigt worden, da sich sechs junge Personen gemeinsam in einem Keller im Newtonweg aufhielten. Der junge Mann konnte dort mit fünf weiteren Personen im Alter von 17 und 18 Jahren angetroffen werden und reagierte laut Polizeibericht gegenüber den Beamten vollkommen uneinsichtig. Er versuchte demnach mehrfach, sich einer Personenkontrolle zu entziehen und verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien. Kurze Zeit später beleidigte er die Beamten dann zunächst verbal, ehe er mit in Richtung der Polizisten erhobenen Mittelfingern davonging.

Während auf die Beteiligten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die aktuellen Corona-Regeln zukommt, muss sich der 20-Jährige nun zusätzlich wegen Beleidigung verantworten. Die jungen Männer und Frauen wurden auf die aktuellen Bestimmungen hingewiesen und aufgefordert, den Keller entsprechend getrennt zu verlassen.