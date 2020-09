Corona-Infektionen: Kreis vermeldet vergangene Woche 26 neue Fälle

In einer Aalener Autowerkstatt ist offenbar illegal mit Hundwelpen gehandelt worden. Das hat das Polizeipräsidium Aalen am Montag auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt. Demnach meldete ein Anrufer am Freitagmittag der Polizei, dass der Betreiber der Werkstatt wohl mit Hundewelpen handele. Als die Polizeibeamten die Werkstatt überprüften, entdeckten sie dort eine Holzkiste mit acht Hundewelpen verschiedener Rassen, die dort mutmaßlich zum Verkauf angeboten wurden.