Corona: Im Bodenseekreis stirbt während der vergangenen Woche ein weiterer Covid-19-Patient

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Bodenseekreis liegt am Montag, 16. November, seit Beginn der Pandemie bei 1302. Als akute Infektionsfälle galten zu Wochenbeginn 269 Personen. 17 Menschen wurden im Zusammenhang mit Covid-19 stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt. In der zurückliegenden Woche vom 9. bis einschließlich 15. November sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 221 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Eine Person ist als Covid-19-Patient verstorben. Der höchste 7-Tages-Wert je 100 000 Einwohner lag in der zurückliegenden Woche bei 110,6 Fällen am Mittwoch.