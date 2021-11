Corona im Bodenseekreis: Neuer Höchststand bei der Inzidenz und weitere Tote

Zwei weitere Menschen sind im Bodenseekreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) hervor.

Demnach ist auch die Zahl der Neuinfizierten weiter hoch: Das LGA meldet 127 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Die hohen Infektionszahlen haben einen weiteren Anstieg der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100 000 Einwohner zur Folge. Sie liegt jetzt bei 255,6 – und hat damit erneut einen nie dagewesenen Höchststand erreicht.

Zahlen in Nachbarkreisen ähnlich hoch

Vor einem Jahr, am 5. November 2020, war die Inzidenz mit 84,8 wesentlich niedriger. Im Nachbarlandkreis Lindau ist der aktuelle Wert ähnlich hoch. Dort ist am Freitag, 5. November, eine Sieben-Tages-Inzidenz von 265,6 gemeldet worden. Ähnlich sieht es im Kreis Ravensburg aus, wo die Inzidenz bei 275,6 lag.

Das baden-württembergische Sozialministerium will laut einer Pressemitteilung neuen Schwung in die Impfkampagne bringen, indem es die Mobilen Impfteams (MIT) vor Ort aufstockt. So hat der Landkreis Konstanz bereits am 2. November ein neues MIT bekommen, um ein weiteres wurde am 5. November aufgestockt.

Mehr Mobile Impfteams am Bodensee

Damit gibt es dort insgesamt fünf MIT inklusive Impfbusse. Die im Kreis Konstanz angesiedelten Teams bedienen auch den Bodenseekreis und den Landkreis Tuttlingen mit.

Laut Mitteilung plant das Gesundheitsministerium, landesweit nochmals 50 weitere MIT aufzusetzen. Dazu soll es in der kommenden Woche einen Vorstoß im Kabinett geben.