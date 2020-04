Corona im Bodenseekreis: Landratsamt meldet siebten Todesfall

Am vergangenen Wochenende ist im Bodenseekreis der siebente Patient im Zusammenhang mit Corona verstorben. Dies hat das Landratsamt am frühen Freitagnachmittag gemeldet.

Aktuell leben im Bodenseekreis nur noch 50 Menschen in behördlich angeordneter Quarantäne. Seit Beginn der Krise wurden laut Pressemitteilung im Weingartener Labor MVZ insgesamt rund 2700 Abstriche analysiert, die von Kliniken und Praxen im Bodenseekreis eingesandt worden sind. Bei rund elf Prozent davon wurde das Virus nachgewiesen. Diese Zahl zeige einmal mehr, wie wenig aussagekräftig die tägliche Zahl der labordiagnostisch bestätigten Fälle sei, schreibt die Behörde. Die Zahl gebe allenfalls einen Hinweis auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus. Für die Lagebewertung des Landratsamts war und ist es immer viel maßgeblicher, wie viele Menschen wegen Corona in den Kliniken behandelt werden müssen und ob die Kapazitäten dafür ausreichend sind. Das war bisher immer der Fall.

Ein gutes Zeichen sei auch, dass in den Fieberambulanzen (Corona-Praxen) in Friedrichshafen und Überlingen die Patientenzahlen nach Ostern spürbar zurückgegangen sind. Insgesamt wurden hier in den zurückliegenden Tagen im Schnitt täglich 15 bis 30 Patienten untersucht, das Gros davon am Standort Messe Friedrichshafen. In Überlingen sind es aktuell täglich etwa fünf bis zehn Untersuchungen. In Abstimmung mit der Kreisärzteschaft, die den Dienst vor Ort organisiert und durchführt, wurde nun entschieden, die Überlinger Fieberambulanz ab kommender Woche nicht mehr zu öffnen. Die Sporthalle des Landkreises am Berufsschulzentrum bleibt aber vorerst für diesen Zweck hergerichtet und kann somit bei Bedarf schnell wieder in Betrieb genommen werden.

Menschen mit Symptomen einer Corona-Infektion, die nicht in einer hausärztlichen Praxis untersucht werden können, haben also weiterhin in der Fieberambulanz in Friedrichshafen die Möglichkeit, ärztlich untersucht und behandelt zu werden. In der Regel meldet die hausärztliche Praxis die Patienten dem Gesundheitsamt, das dann direkt mit den Betroffenen einen Termin vereinbart. An Wochenenden und Feiertagen kann die Fieberambulanz über den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 erreicht werden.

Aktuelle Infos zum Thema Corona im Bodenseekreis sowie Unterstützungsangebote weiterhin unter www.bodenseekreis.de.