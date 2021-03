In der vergangenen Woche, 1. bis 5. März, sind Corona-Fälle in der Merianschule sowie in einer städtischen Kita bekannt geworden. Dies teilt die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

An der Merianschule gab es einen positiv auf Corona getesteten Fall, außerdem gab es einen positiven Test-Befund im Kindergarten Kitzenwiese. Für Kinder und Mitarbeiterinnen, die als Erstkontakt eingestuft wurden, wurde Quarantäne angeordnet.