Corona: Bislang keine Mutationen im Bodenseekreis aufgetaucht

Mutationen des Coronavirus bestimmen derzeit die Debatte um den Kurs in der Pandemie. Weil in einer Kindertagesstätte in Freiburg am Mittwoch eine Virusvariante entdeckt wurde, bleiben Kitas und Schulen in ganz Baden-Württemberg weiterhin zu. Im Landkreis Ravensburg sind am Donnerstag acht Fälle von Mutationen bekannt geworden. Auch im Bodenseekreis werden die Coronaproben mittlerweile stichprobenartig sequenziert, also auf per Genanalyse auf Veränderungen untersucht.

„Bisher haben wir keine Nachweise von Mutationen erhalten“, sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Bodenseekreises. Dass aber dennoch schon Virusvarianten im Umlauf sind, könne man nicht ausschließen. Denn es werden nicht alle Corona-Abstriche auch gleichzeitig auf Mutationen untersucht. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat darauf keinen Einfluss. Die Vorgabe diesbezüglich kommt direkt vom Bund und wird über die Landesgesundheitsämter an die zuständigen Labore weitergegeben.

Für die Coronatests im Bodenseekreis ist das MVZ Labor (Dr. Gärtner) in Ravensburg zuständig. „Gemäß der neuen Coronavirus-Surveillanceverordnung des Bundesgesundheitsministeriums ist aktuell bei fünf Prozent der positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Abstrichproben eine Genomsequenzierung durchzuführen“, sagt eine Sprecherin des Labors auf Nachfrage der SZ. Die Vorgaben dieser Verordnung würden im MVZ Labor Ravensburg umgesetzt. Allerdings erfolgt die Auswahl dieser zu sequenzierenden Abstrichproben nach einem Zufallsprinzip, sagt die Sprecherin weiter, „sodass Probenmaterialien aus jeder zu uns einsendenden Region hierbei Berücksichtigung finden.“ Dazu muss man wissen, dass das MVZ Labor in Ravensburg niedergelassene Ärzte, Kliniken und Betriebsmediziner aus dem Gebiet zwischen Schwarzwald und Oberbayern, zwischen Hohenlohe/Mittelfranken und Vorarlberg bedient. Die Übermittlung der erhobenen Genomsequenzdaten muss laut dem Labor „anonymisiert und zentral an das Robert Koch-Institut erfolgen“.

Genauso wie die Testlage grundsätzlich nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit zeige, sagt Schwarz, so verhalte es sich auch mit den Stichproben bei der Genanalyse (Sequenzierung). Sollte bei dem laut Kreisverwaltung sehr aufwendigen Verfahren eine Virusvariante im Bodenseekreis entdeckt werden, würde das Gesundheitsamt sofort informiert werden. Es müsste dann vor Ort reagieren. „Wenn die Mutationen die erhöhte Infektiösität haben, die ihnen zugesprochen wird, müsste mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet werden“, sagt Schwarz. Bei Verdacht auf das Vorhandensein einer Mutation würde im Rahmen des Kontaktmanagements das Umfeld des betreffenden Infektionsfalls engmaschiger getestet werden. Das heißt dann würden auch die Kontaktpersonen automatisch getestet, auch wenn sie keine Symptome haben.

Sequenzierungen wären laut Landratsamt-Pressesprecher Robert Schwarz vor allem auch dann notwendig, wenn es zu einer Reinfektion eines Patienten kommt, der oder die schon mal eine Infektion durchgemacht hat. „Hier ginge es dann darum, zu untersuchen, ob sich die Genetik des Virus verändert hat, sodass eine erneute Infektion möglich war.“ Auch diesen Fall hat es im Bodenseekreis noch nicht gegeben. Grundsätzlich ist man beim Landratsamt zufrieden, was die Testkapazität betrifft. „Wir hatten keine Engpässe“, sagt Schwarz. Bislang wurden im Bodenseekreis seit Pandemiebeginn knapp 60 000 Coronatests gemacht, davon waren über 5000 positiv. Allein in der vergangenen Woche wurden 2262 Tests durchgeführt, 374 waren positiv.