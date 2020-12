Der Sieben-Tages-Wert im Bodenseekreis sinkt weiter. Am Montagnachmittag lag die Zahl bei 73,3, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt. Die Gesamtzahl der Coronafälle im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie liege bei 1923. In den Häfler Schulen gab es zwischen dem 30. November und 5. Dezember einzelne Coronafälle.

Als akute Infektionsfälle galten zu Wochenbeginn 302 Personen. 18 Menschen wurden im Zusammenhang mit Covid-19 stationär behandelt. In der zurückliegenden Woche, a (Montag, 30. November bis einschließlich Sonntag, 6. Dezember) sind dem Gesundheitsamt insgesamt 159 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Zwei Menschen sind als Covid-19-Patienten verstorben. Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner lag in der zurückliegenden Woche bei 110,6 Fällen am Dienstag. Am Montag waren es 73,3.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gab es vom 30. November bis 5. Dezember nur vereinzelte Corona-Fälle in den Schulen in städtischer Trägerschaft.