Corendon Airlines fliegt 2020 von Friedrichshafen nach Kreta und Rhodos

Corendon Airlines hat angekündigt, im Sommer 2020 mit Nonstopflügen die griechischen Inseln Kreta (Heraklion) und Rhodos mit Friedrichshafen zu verbinden. Beide Ziele werden jeweils zweimal pro Woche angeboten. Das berichtet der Flughafen Friedrichshafen.

Damit erweitert Corendon Airlines das Angebot am Bodensee-Airport. Neben Antalya und Hurghada werden zwei zusätzliche Flugziele in den Flugplan aufgenommen. Zum Einsatz kommen Flugzeuge vom Typ Boeing 737.

„Es ist ein starkes Signal für die überregionale Nachfrage, dass mit Corendon Airlines ein in der Bodensee-Region wohlbekannter Partner im Sommer 2020 insgesamt vier Ziele ab Friedrichshafen anbietet. Damit kann wieder ein Teil der Angebotslücke im touristischen Verkehr geschlossen werden, das nach der Betriebseinstellung der Germania entstanden ist“, sagt Flughafen Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr.

Corendon Airlines fliegt seit 2005 zu vielen Touristikzielen rund um das Mittelmeer. Die Flotte umfasst 21 Boeing 737. Seit 2014 bedient die in Antalya, Amsterdam und Malta ansässige internationale Ferienfluggesellschaft auch Deutschland. Im Sommer 2019 gibt es Abflüge von 18 deutschen und zwei österreichischen Abflughäfen. Die Fluggesellschaft gehört zur eigentümergeführten Corendon Touristic Gruppe, zu der neben drei Airlines auch zwei Reiseveranstalter, eine Incoming Agentur sowie zahlreiche Hotels in der Türkei, in Amsterdam, auf Ibiza und Curacao gehören.

