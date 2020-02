Die Schauspielerin Cora Chilcott kommt am Dienstag, 18. März ; um 20 Uhr mit einem spannenden Schiller-Programm unter dem Titel „Freiheit lebt nicht nur im Reich der Träume“ in den Kiesel im k42. Sein Leben lang hat sich Schiller, wie das Kulturbüro schreibt, mit den Fragen nach einer idealen Gesellschaftsform auseinandergesetzt und seine Kritik an der damals herrschenden Ordnung auch in seine Dichtkunst einfließen lassen. Seinen berühmt gewordenen Figuren legte er feurige Botschaften in den Mund: Johanna, Marquis Posa, Fiesko, Maria Stuart. Sie alle kommen in Cora Chilcotts Schiller-Programm zu Wort. Gedichte und Briefe Friedrich Schillers sowie Auszüge aus den Dramen fügen sich an diesem Abend zu einer Collage, die dem „Dichter der Freiheit“ ein Denkmal setzt.