Coole Beats und heißer Bratwurstduft auf dem See: „Interboot SUP & Grill Tour“ geht wieder an den Start

Coole Beats und heißer Bratwurstduft werden am Wochenende, 13. und 14. August, über den Bodensee bis zum Ufer in Langenargen und Fischbach ziehen: Die „Interboot SUP & Grill Tour“ geht nach dem großen Erfolg des vergangenen Jahres wieder an den Start und spendiert Paddel-Fans auf einem schwimmenden Ponton ein gratis Getränk sowie Grillwurst oder -käse. Das teilt die Messe Friedrichshafen mit.

Sommerlicher Sound

Der sommerliche Sound von DJ Montaro beziehungsweise DJ Shorty lädt zum Verweilen rund um einen Ponton ein. Damit soll laut Pressemitteilung die Wartezeit auf die Messe Interboot verkürzt werden, die vom 17. bis 25. September weitere Wassersport-Erlebnisse bietet.

Wassersport-Fans in und um Langenargen und Fischbach sollten sich das kommende Wochenende vormerken. Die Interboot macht als Botschafterin des Wassersports bereits fünf Wochen vor Messestart Lust aufs kühle Nass: Jeweils zwischen 14 und 18 Uhr ankert das große Floß am Samstag, 13. August, vor Langenargen zwischen Landungssteg und Malereck sowie am Sonntag, 14. August 2022, in der Fischbacher Bucht in Ufernähe.

Premiere kam gut an

Mit dem passenden Sound versorgt werden die Gäste am Samstag von DJ Montaro und am Sonntag von DJ Shorty. „Die erste ,Interboot SUP & Grill-Tour’ im vergangenen Jahr ist hervorragend angekommen. Wir hoffen auf gutes Wetter, damit wir bei der neuen Auflage allen Wassersportbegeisterten eine entspannte Zeit und tolle Momente auf dem See bescheren können“, erklärt Interboot-Projektleiter Felix Klarmann.

So klingt der Sommer: Im vergangenen Jahr machte die „Sup & Grill Tour“ vor Kressbronn Halt. Am kommenden Wochenende findet die Veranstaltung vor Langenargen und Friedrichshafen-Fischbach statt. (Foto: Messe/Felix Kästle)