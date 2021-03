Nachdem Unbekannte am Samstag zwischen 2.20 und 3.30 Uhr im Parkhaus Altstadt in Friedrichshafen einen verschlossenen Container und mehrere Boxen eines Anhängers aufgebrochen haben, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Was genau aus den Behältnissen, in denen sich Materialien zur Renovierung des Parkhauses befanden, entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem ermittelnden Polizeiposten unter 07541 / 36 14 20 in Verbindung zu setzen.