Constanze 2.0 sticht in See

Modernes Design, ein Frischekick für die Ausstattung und neue Sicherheitsstandards: Constanze, eines der drei Schiffe der Katamaran-Reederei Bodensee, ist jetzt eine modernere Version ihrer selbst. Premiere hat außerdem das neue Anti-Kollisions-Warn-System SEA.AI. Dieses wurde erstmals auf einem Binnenschiff eingebaut und wird in den nächsten Monaten eingehend getestet. Das teilt die Reederei mit.

Den turnusmäßigen Werftaufenthalt nutzten Katamaran-Reederei und Stadtwerke Konstanz, einer der beiden Gesellschafter, für einen sichtbaren Schritt in Richtung Zukunft. Der Katamaran „Constanze“, traditionell in den Farben der Stadtwerke unterwegs, erscheint nun im komplett neuen Outfit. Dr. Norbert Reuter, Stadtwerke-Geschäftsführer nahm Constanze in Konstanz in Empfang. „Die Bürgerinnen und Bürger der Region wissen, dass die Stadtwerke Konstanz neben der Energie- und Wasserversorgung, Kommunikation und Mobilität auch die Schifffahrt unter einem Dach vereinen. Dazu gehört natürlich auch die Katamaran-Verbindung, die als wichtige Verbindung über den See von den Städten Konstanz und Friedrichshafen gemeinsam betrieben wird“, so Reuter.

Die optisch neue Constanze geht laut Mitteilung auch technisch neue Wege. Als erstes kommerzielles Schiff ist sie mit dem Anti-Kollisions-Warn-System SEA.AI ausgestattet. „Der Katamaran ist eines der sichersten Verkehrsmittel auf und am Bodensee“, sagt Christoph Witte, Geschäftsführer der Reederei. „Aber unsere Schiffsführer haben es natürlich auch mit widrigen Wetterverhältnissen wie Starkregen, Nebel oder Gegenlicht zu tun. SEA.AI übernimmt hier quasi die Rettungsring-Aufgabe“, erklärt er. „Wir setzen damit auf drei parallele Sicherheitssysteme: unser Vier-Augen-Prinzip auf dem Führerstand, das Doppelradarsystem und schließlich nun SEA.AI.“

Im Zuge des Werftaufenthalts wurde Constanze auch im Inneren aufbereitet. Technik und Ausstattung sind auf dem neuesten Stand. Christoph Witte: „Damit können wir in einen hoffentlich goldenen Herbst einsteigen, in dem wir – so viel schon mal vorweg verraten – auch wieder Tarifaktionen und Sonderfahrten anbieten.“