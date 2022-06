Computerpanne in der Schweiz hatte auch Auswirkungen auf Bodensee-Airport

Eine Computerpanne der Schweizer Flugsicherung Skyguide hat am Mittwochmorgen nicht nur Schweizer Flughäfen lahmgelegt, auch der Bodensee-Airport in Friedrichshafen war betroffen. „Es konnten in diesem Zeitraum nur eingeschränkt Starts und Landungen stattfinden“, erklärt Flughafensprecherin Jana Hornstein.

Die Störungen in Friedrichshafen seien jedoch noch am Vormittag wieder behoben worden, fügt sie an. „Die Anzahl der Flüge, die davon betroffen waren, kann nicht beziffert werden“, sagt Hornstein.

Hardwareproblem soll Auslöser sein

Laut der Luftfahrtnachrichten-Website aero.de soll ein Hardwareproblem im IT-Netzwerk Auslöser der Störung gewesen sein. Vor allem der Flugplan der Lufthansa-Tochter Swiss sei in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es dort.