Commerzbank: Wechselbereitschaft so hoch wie nie

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung im Marktbereich Friedrichshafen, zu dem auch die Filialen Lindau und Überlingen gehören, fortsetzen können. Laut Pressemitteilung stieg das Geschäftsvolumen im Segment Privat- und Unternehmerkunden gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 292 Millionen Euro. Der Marktbereich Friedrichshafen konnte 2019 netto 540 neue Kunden hinzugewinnen und betreut damit insgesamt 12 533 Privatkunden, heißt es.

„Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, wird Werner Steinhauser, Leiter Privatkunden der Commerzbank im Marktbereich Friedrichshafen zitiert. Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief macht den Kunden indes zu schaffen. „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Seit Ende 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro – so auch in Friedrichshafen“, betont Steinhauser.

Eine Anlage in Wertpapiere bedeutet laut Pressemitteilung jedoch nicht automatisch volles Risiko. Auch mit einem konservativ ausgerichteten Vermögensmanagement konnten Kunden im vorigen Jahr einen Wertzuwachs von 8,3 Prozent erzielen. Diese Anlageform macht inzwischen einen Anteil von 44 Prozent an den Wertpapieranlagen aus.

Das Firmenkundensegment in der Region Friedrichshafen, in dem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 15 Millionen Euro betreut werden, konnte auch im Jahr 2019 weiteres Wachstum verzeichnen. So stieg die Zahl der neuen Firmenkunden in der Mittelstandsbank laut Mitteilung im zweistelligen Bereich. „Bei Finanzierungen für den Mittelstand in der Region sind wir um acht Prozent gewachsen, das liegt drei Prozent über dem Markt“, gibt Oliver Wenzler, Direktor Firmenkunden und zuständig für die Mittelstandsbank im Raum Friedrichshafen, Ulm, Bodensee und Oberschwaben Auskunft.

Arbeitnehmer, Selbstständige und Mittelständler beschäftigt derzeit aber vor allem ein anderes Thema – sie alle fürchten sich vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus. Privatkunden, die zum Beispiel von Kurzarbeit betroffen sind, gewährt die Commerzbank bei Ratenkrediten eine dreimonatige Zahlungspause. Danach verzichtet die Bank auf eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung.

Kleinunternehmer und Mittelständler, die aufgrund der Krise Liquiditätsengpässe oder Kreditbedarf haben, werden zu den neu aufgesetzten und ausgeweiteten KfW-Corona-Kreditprogrammen des Bundes beraten. Außerdem hat die Bank für ihre mittelständischen Firmenkunden und Unternehmerkunden einen eigenen Commerzbank-Sondertopf zur Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs aufgrund von Corona eingerichtet, heißt es.