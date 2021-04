Commerzbank in Friedrichshafen kommt gut durch die Corona-Krise

Trotz vieler Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie zieht die Commerzbank in Friedrichshafen für das vergangene Jahr eine positive Bilanz, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. 2020 habe vor allem die Unterstützung der Unternehmer- und Firmenkunden im Fokus gestanden. Insgesamt habe die Commerzbank in der Region Friedrichshafen 72 Millionen Euro KfW-Coronakredite bereitgestellt.

Der Trend zur Digitalisierung sei durch Corona noch einmal beschleunigt worden. So seien 2020 bereits mehr als zwei Drittel der Kurssicherungs- und Fremdwährungstransaktionen online abgeschlossen worden. Im Corona-Jahr 2020 seien rund 80 Prozent aller Kundengespräche über Videokonferenzen durchgeführt worden. Dadurch sei die Einbindung von Spezialisten der Zentrale wesentlich einfacher und häufiger geworden. „Waren Videokonferenzen bis vor zwei Jahren noch eher Einzelfälle, ist dies heute für unsere Firmenkunden und Finanzbetreuer zur täglichen Routine geworden. Das macht Banking schneller, besser, und schont auf beiden Seiten Ressourcen“, wird Oliver Wenzler, Direktor Firmenkunden in Friedrichshafen, der Bodenseeregion und Ulm, zitiert.

Auch im Privatkundengeschäft habe die Nutzung digitaler Anwendungen stark zugenommen. „Dabei gehe der Trend eindeutig Richtung Mobile-Banking“, so Werner Steinhauser, Filialdirektor Privatkunden für Friedrichshafen, Lindau und Überlingen. So sei die Zahl der Banking-App-Nutzer in der Region im vergangenen Jahr um 37 Prozent gestiegen. Bei der Neukundengewinnung würden digitale Kanäle ebenfalls eine immer größere Rolle spielen. Jeder dritte Neukunde sei 2020 bereits online zur Commerzbank gekommen.

Die Lockdown-Zeit habe zugleich dazu geführt, dass sich Kunden verstärkt um ihre Geldanlage gekümmert haben. „Viele haben den Kurssturz im Frühjahr 2020 genutzt und Wertpapiere gekauft – davon einige zum ersten Mal“, so Steinhauser. Besonders beliebt seien Wertpapiersparpläne, die schon ab monatlich 25 Euro zu besparen sind. Ihre Zahl sei in Friedrichshafen um 16 Prozent gestiegen. Das Depotvolumen betrage insgesamt 78,7 Millionen Euro.

Ein starkes Wachstum habe die Commerzbank zudem bei Immobilienfinanzierungen verzeichnet. „Die Corona-Krise hat den Wunsch nach Wohneigentum noch einmal verstärkt. Dabei geht der Trend raus aus der Stadt ins Grüne, besonders Immobilien mit Gärten und Balkonen waren 2020 gefragt“, so Steinhauser. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen stieg in Friedrichshafen um 26 Millionen Euro, das seien 41 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Gesamtvolumen an Immobilienfinanzierungen liege damit bei 103 Millionrn Euro.

Eine voll digitale Bank mit persönlicher Beratung und konsequentem Fokus auf Nachhaltigkeit – das seien die Eckpunkte der neuen Commerzbank-Strategie. Dazu werde die Bank die digitalen Stärken der Comdirect mit der Beratungskompetenz der Commerzbank zusammenführen. „Künftig stehen die Leistungen einer modernen Direktbank allen rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland zur Verfügung. Damit werden Bankgeschäfte noch schneller, unkomplizierter und bequemer zu erledigen sein“, so Steinhauser. Gleichzeitig erhielten Kunden an rund 450 Standorten eine persönliche Beratung zu Angeboten wie Konto, Karte und Ratenkredit. Zugleich werde die Rund-um-die-Uhr-Betreuung über Beratungscenter ausgebaut.

Im Segment Firmenkunden werde die Commerzbank weiterhin den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie Auslandskunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland betreuen. Auch künftig stehe Firmenkunden eine persönliche Beratung zur Verfügung.