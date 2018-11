Die Chöre der Kirche St. Columban haben sich bei einem Probewochenende im Schönstattzentrum in Aulendorf musikalisch und szenisch auf das Musical „Die Kinder von Swabedoodah“ vorbereitet. Das Stück wird am Samstag, 17. November, um 16 Uhr und am Sonntag, 18. November, um 11 Uhr in Sankt Columban aufgeführt, heißt es in einer Ankündigung.

Bereits seit März laufen die Proben für das 2007 uraufgeführte und von der Chorleiterin Marita Hasenmüller verfasste Musical. Die Geschichte, deren Verfasser unbekannt ist, wurde von Hasenmüller zu einem musikalischen Märchen vertont. Die fröhlichen und kleinen Leute von Swabedoodah schenken sich darin, wann immer sie sich treffen, ein weiches Pelzchen. Ein Kobold beobachtet das Treiben missmutig. Mit einer List gelingt es ihm, Misstrauen unter den Swabs zu schüren. Die Leute in Swabedoodah werden immer trauriger und die Pelzchen geraten fast in Vergessenheit – aber nur fast.

Orchester und Sänger der verschiedenen Chorgruppen von St. Columban agieren bei dem Musical gemeinsam. Das Stück steht unter der musikalischen Leitung von Marita Hasenmüller und dem Regieteam unter Selma Öngel-Chryssowergis. Der Eintritt ist frei.