Colsmanknoten wird für B 31-neu vorbereitet

Nachdem sich der erste Bauabschnitt verschoben hatte, beginnen am Dienstag, 8. September, die Bauarbeiten am Colsmanknoten, der an den künftigen Verkehr der B 31-neu angepasst wird. Laut Pressemitteilung der Stadt ist die Straße in dem Bereich eingeengt und der Verkehr wird verschwenkt. Außerdem werden die Straße Am Sportpark sowie auch der parallel verlaufende Geh- und Radweg gesperrt. Die Fahrbahn vom Kreisverkehr in Richtung Colsmanstraße ist bereits seit Juli gesperrt. Ab Dienstag ist dann die komplette Straße gesperrt und der Verkehr wird über die Waggershauser in die Meistershofener Straße umgeleitet und weiter in Richtung Lindau sowie umgekehrt. Der Rad- und Fußverkehr führt solange über die Riedleöschstraße und die Straße Am Sportpark. Die Bauarbeiten des ersten Abschnitts dauern laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis Ende Oktober.