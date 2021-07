Codierte Fahrräder werden weniger geklaut

Der ADFC Bodenseekreis codiert in Friedrichshafen am Donnerstag, 15. Juli, zwischen 17 und 19.30 Uhr Fahrräder. Der von der Polizei entwickelte EIN-Code wird in das Sattelrohr (keine Carbon-Rahmen) graviert, wodurch sich die Eigentümer identifizieren lassen. Seit vielen Jahren ist bekannt, dass codierte Fahrräder auch weniger geklaut werden, als uncodierte Räder. Ort der Aktion: ADFC-Infoladen, Friedrichstraße 36/2, 88045 Friedrichshafen. Eine Anmeldung mit Adressangabe, Radbeschreibung und Terminwunsch ist erforderlich unter der E-Mail-Adresse codieren-bodenseekreis@adfc-bw.de oder telefonisch 0152 / 56154304.