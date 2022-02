Co-Trainer Fabian Kohl ist für die Volley Youngstars eine Vertrauensperson

Am Sonntag, 27. Februar, treten die Volley Youngstars ab 16 Uhr beim SV Schwaig (live auf sportdeutschland.tv) an. Mit dem Auswärtsspiel in Mittelfranken endet eine vierwöchige Spielpause. Die Aufgabe für das Ligaspiel beim Vierten der 2. Volleyball-Bundesliga formuliert Trainer Adrian Pfleghar deshalb klar: „Wir müssen uns sammeln und uns nach der spielfreien Periode und dem zerrupften Training wieder zusammenraufen.“ Für die Lücken im Training sorgten mehrere Corona-Fälle im Team. Nun steigen die Youngstars also wieder in den Spielbetrieb ein. Zusätzlich zur Partie in Schwaig werden einige Spieler am Samstag mit ihren Jugendvereinen die württembergische U20-Meisterschaft spielen. Trainer Pfleghar verbringt den Samstag beim Lehrgang des Volleyball-Landesverbandes Württemberg in Bad Wurzach, um die künftigen Youngstars-Jahrgänge 2007/08 ins Visier zu nehmen. (sz)

In seiner Jugend selbst Spieler am Bundesstützpunkt Volleyball in Friedrichshafen, ist Fabian Kohl zwölf Jahre später wieder zu den Youngstars zurückgekehrt. Er ist Ansprechpartner bei allen schulischen Angelegenheiten der Spieler und seit der Saison 2021/2022 zusammen mit Bogdan Jalowietzki Co-Trainer des Volleyball-Zweitligisten.

„Ich möchte den Jungs etwas zurückgeben von dem, was ich hier erleben durfte und gelernt habe“, sagt der heute 32-Jährige. Von Beruf Lehrer am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg, fungiert Kohl am Bundesstützpunkt seit einigen Jahren als Bindeglied zwischen Sport und Schule. Einige Youngstars gehen ins Graf-Zeppelin-Gymnasium, einige besuchen die Gymnasien im Berufsschulzentrum. Zu Schuljahresbeginn spricht der Co-Trainer mit jedem einzelnen Spieler die schulischen Ziele ab und bleibt mit ihnen in engem Austausch.

Im Austausch mit den Schulen

Für die Kaderspieler der Jugendnationalmannschaft oder der BaWü-Auswahl stehen auch außerhalb der Ferien immer wieder Maßnahmen an. Kohl klärt die Fehlzeiten mit den Schulen ab und organisiert Nachhilfe. Bisher hat das immer gut geklappt und am Ende der Schulzeit sind die Abschlüsse „schwer in Ordnung“ beziehungsweise „in den gesetzten Zielbereichen“.

Die Themen, mit denen sich die Spieler an ihren Co-Trainer wenden, drehen sich nicht nur um die Schule. „Es geht um alle Probleme, die junge Erwachsene haben können“, sagt Fabian Kohl. Konkretes ist dem ehemaligen Profivolleyballer nicht zu entlocken. Verständlich – ist er doch eine wichtige Vertrauensperson für die jungen Spieler.

„Das Zeitmanagement ist einer der Hauptpunkte“, verrät er dann doch. Schließlich stehen am Bundesstützpunkt bis zu 20 Trainingsstunden plus die Spieltage im Plan.

Neue Spieler kämen oft mit einer hohen Erwartungshaltung an ihre eigene Leistung nach Friedrichshafen und seien unzufrieden mit sich selbst, wenn sie dieses Niveau anfangs nicht erreichen. Aber das sei völlig normal, denn die Spieler müssen sich erst an die höheren Trainingsumfänge und zusätzlichen Belastungen gewöhnen. „Ich kann relativ genau einschätzen, was es heißt, das alles verarbeiten zu müssen“, sagt Kohl in Erinnerung an seine eigene Zeit bei den Youngstars.

Nach seiner Zeit in Friedrichshafen wechselte Fabian Kohl 2008 für das Erstligaprojekt zum VC Olympia Berlin. Anschließend spielte er als Profi in Düren auf der Liberoposition und begann nebenher sein Lehramtsstudium in Köln. Um mehr Zeit fürs Studium zu haben, wechselte er nach drei Jahren in die zweite und später in die dritte Liga.

Mit dem Volleyball blieb Kohl auch während des Referendariats in Rottenburg in Verbindung und engagierte sich beim dortigen TV als Jugendtrainer. Wie der gebürtige Villingen-Schwenninger wieder in Friedrichshafen gelandet ist, ist schnell beantwortet: „Meine Frau und ich wollten wieder Richtung Bodensee“, verrät Kohl. Und zum Bundesstützpunkt Volleyball, wo er in seiner Jugend drei prägende Jahre verbracht hat.