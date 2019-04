Vor Kurzem hat im Gasthaus Gehrenbergblick in Kluftern die 15. Gesellschafter-Versammlung der Bürger Solar Dach (BSD) Kluftern stattgefunden. Geschäftsführer Erwin Bär begrüßte 21 BSD-Gesellschafter.

Bevor es zur Tagesordnung überging, gedachten die anwesenden Gesellschafter in einer Schweigeminute des BSD-Mitglieds Günter Thum, der am 19. November 2018 im Alter von 61 Jahren verstorben war. Er war einer der ersten 46 Gesellschafter, die mit ihrem Beitrag die Photovolta-ikanlage am Bürgerhaus Kluftern mitfinanzierten. Im Jahr 2018 konnte mit einer Einspeisemenge von 109 845 Kilowattstunden (kWh) über alle vier Anlagen der beste Jahres-Einspeisewert erzielt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der BSD. Er war um circa 6,4 Prozent höher als 2017.

Alle vier Bürgersolardächer (Bürgerhaus, Grundschule, Bauhof und Feuerwehrhaus) hatten Ende 2018 zusammen insgesamt 1 296 379 kWh ins öffentliche Netz eingespeist (siehe Kasten). Mit dieser eingespeisten Menge von rund 1,3 Millionen kWh konnte die CO-Emission insgesamt um 1000 Tonnen reduziert werden und ist damit ein nicht unerheblicher Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel.

Berthold Jäkle berichtete über die Finanzen der BSD wie Ein- und Ausgaben, Abschreibungsform und geplante Ausschüttungsbeträge. 2019 musste ein Wechselrichter am Bürgerhaus getauscht werden. Die Ausschüttung der einzelnen Anlage setzt sich wie folgt zusammen: Bürgerhaus 75 Euro, Grundschule 75 Euro, Bauhof 55 Euro und Feuerwehrhaus 70 Euro.

Annedore Schmid bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und bedankte sich bei den beiden Geschäftsführern Jäkle und Bär mit einem Essensgutschein. Die 100-prozentige Entlastung der BSD-Geschäftsführung wurde durch die Kassenprüferin Annedore Schmid herbeigeführt.

Annedore Schmid und Helmut Maier stellten sich wieder zur Wahl der Kassenprüfer. Es gab keine weiteren Wahlvorschläge aus den Reihen der anwesenden BSD-Gesellschafter. Die Wahl wurde einstimmig mit einer Enthaltung per Handzeichen durchgeführt. Beide Kassenprüfer nahmen die Wahl an.

Geschäftsführer Bär bedankte sich bei den wiedergewählten Kassenprüfern Schmid und Maier dafür, dass sie sich zur Verfügung gestellt hatten, und Berthold Jäkle für die Abwicklungen mit dem Finanzamt und den Versand der Einladungen zur Mitgliederversammlung sowie allen Gesellschaftern für ihre Anwesenheit und dem gezeigten Interesse, heißt es weiter.