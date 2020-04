Clubmitglieder überraschen Vorstand mit Fotobuch

Überraschung zum 10. Geburtstag der Tennishalle: Als Dankeschön an ihren Vorstand Andreas Looser und seine Ehefrau Sabrina Schlegel-Looser haben Karin Merz, Inge Handschuh, Claudio Lauria ein Fotobuch erstellt und überreicht.

Karin Merz ist seit 60 Jahren Mitglied im TCF, einer der größten Abteilungen im VfB Friedrichshafen, und weiß die Tennishalle auf dem VfB-Gelände sehr zu schätzen. „So können wir uns auch den Winter über fit halten“, sagt sie. Tennistrainer Claudio Lauria bedankte sich auch im Namen seiner Kollegen für die guten Trainingsmöglichkeiten.

Die Tennishalle steht auch Nicht-Mitgliedern offen und ist laut Club-Sekretärin Sabrina Schlegel-Looser sehr gut ausgelastet. Nicht zuletzt aufgrund des Online-Buchungssystem, mit dem sich die vier Plätze unkompliziert buchen lassen.

Nach mehrjähriger Planungs- und Bauphase ist die Halle 2010 eingeweiht worden. Andreas Looser, Baustatiker von Beruf, hat sie in seiner Freizeit konstruiert und die Bauleitung ehrenamtlich übernommen. „Eine enorme Leistung“, für die sich die TCF-Mitglieder bedanken. In dem Fotobuch wird rückblickend an die Bauphase erinnert. Außerdem haben sich viele Tennisspielerinnen und -spieler, die die Halle regelmäßig nutzen, mit Fotos verewigt. „Wow, tolle Bilder“, sagte Andreas Looser, der den TCF seit 15 Jahren führt. „So ein Dankeschön tut gut.“

Looser und seiner Ehefrau ist es ein Anliegen, die Halle gut zu pflegen und sie sind stolz darauf, dass sie bis auf einige Abnutzungserscheinungen aussieht wie am ersten Tag. „Alles ist sauber und in tadellosem Zustand“, lobt Inge Handschuh.

Am 18. April, wäre eigentlich der letzte Hallentag vor der Sommerpause gewesen. Diese Gelegenheit wollten die Initiatoren für ein kleines „Geburtstagsfest“ in der VfB-Gaststätte nutzen. Das Coronavirus hat die Feier verhindert, das Buch haben Karin Merz, Inge Handschuh und Claudio Lauria deshalb privat überreicht. Um die Bilder allen Club-Mitgliedern zugänglich zu machen, soll es im Clubhaus am Strandbad ausgelegt werden.