Clubflottenkonzept belohnt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Verleihung des Förderpreises „Segeln im Ländle“ des Landes-Segler-Verbands Baden-Württemberg (LSV BW) wurde das Clubflottenkonzept des Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF) mit dem 2. Platz und einem Geldpreis von 500 Euro ausgezeichnet. Der Förderpreis „Segeln im Ländle“ wurde in diesem Jahr erstmals vergeben. Die über 130 Segelvereine in Baden-Württemberg waren aufgerufen, nachahmenswerte Projekte aus dem Vereinsleben, die eine beispielhafte „Leuchtturm-Funktion“ haben, einzureichen. Für die drei besten Einreichungen wurden Geldpreise in Höhe von 250, 500 und 750 Euro ausgeschrieben. Die ausgezeichneten Ideen werden im Anschluss auf den Verbandsseiten der Segler-Zeitung und auf der Homepage des Landes-Segler-Verbands veröffentlicht.

Die Konzepte des WYC und des SMCF aus Friedrichshafen sowie des Segelverein Schluchsee überzeugten die Jury aus Vorstandsmitgliedern des LSV BW am meisten. Vertreter der drei Vereine wurden zur Interboot eingeladen, wo am 25. September 2021 auf dem Stand der Seglerjugend Baden-Württemberg die Siegerehrung stattfand. SMCF-Präsident Ralf Steck konnte dabei die Urkunde für den 2. Platz sowie einen Geldpreis von 500 Euro für seinen Verein entgegennehmen. Die „Hochseesegler“ vom Schluchsee belegten mit einem Konzept zur Zusammenarbeit von Jung und Alt den ersten Platz.

Das Clubflottenkonzept des SMCF wurde 2019 ausgearbeitet und verabschiedet und wird seither umgesetzt. Mitglieder, vor allem denjenigen, die die Ausbildung zum Schifferpatent im SMCF absolviert haben, sollen damit an die praktische Ausübung ihres Sports herangeführt werden.

Beim „Segeln für Alle“ steht nicht eine Ausbildungssituation im Vordergrund, sondern das gemeinsame Segeln. So bekommen die „Neuen“ Erfahrung und finden Gleichgesinnte, mit denen sie im nächsten Schritt die Clubboote selbständig nutzen können.

Dazu ist eine passgenaue Flotte von Clubbooten notwendig. Der SMCF hat in den letzten Jahren seine überalterten und wenig genutzten Clubboote abgestoßen und auf Basis eines durchdachten Konzepts und einer Marktanalyse andere Boote angeschafft. Der Erfolg ist nachweisbar: Soweit es die Coronaverordnungen erlaubten, waren die beiden neuen Boote von Mitgliedern und Vereinsveranstaltungen über die gesamte Saison hinweg komplett ausgebucht.