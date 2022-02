Club of International Politics lädt zu Online-Gesprächen mit Gabriel, Sonneborn und Boeselager

Der Verein Club of International Politics (CIP) baut nach eigenen Angaben erneut Brücken zwischen den Bürgern der Bodenseeregion, den Studierenden der Zeppelin-Universität und der internationalen Politik. Im März lädt der CIP zu drei Veranstaltungen ein.

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft a.D. und Bundesminister für Auswärtiges a.D. sowie Vorsitzender der Atlantik-Brücke, wird am Donnerstag, 3. März, online über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen und die Handlungsfähigkeit Europas in außenpolitischen Fragen sprechen. Damian Boeselager, Mitgründer VOLT-Partei, wird am Dienstag, 15. März, die Zukunft europäischer Politik thematisieren. Als Mitglied des europäischen Parlaments wird er dabei über die aktuellen Prozesse und Implementierungen berichten. Martin Sonneborn, Mitgründer Der Partei „Die Partei“ und ebenfalls Mitglied des europäischen Parlaments, wird am Donnerstag, 24. März, unter anderem die Rolle von Satire als politisches Instrument debattieren.