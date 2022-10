Cleverländ: Roadshow zu Gast in Friedrichshafen

Das Land Baden-Württemberg bringt mit der Cleverländ-Tour seine Energiesparkampagne in die Städte und Gemeinden: Die Tour umfasst laut Pressemitteilung 24 Standorte in sechs Wochen. Am Freitag, 14. Oktober, von 9 bis 15 Uhr macht Cleverländ Halt auf dem Buchhornplatz in Friedrichshafen.

„Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern und Unterstützern vor Ort ein niedrigschwelliges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger als ergänzendes Unterstützungsangebot in der Krise machen. Im Mittelpunkt steht Beratung, Information und Sensibilisierung. Es geht um einen gemeinsamen Schulterschluss im Land zum Thema Energiesparen.“, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

OB Brand unterstützt Aktion

Und weiter: „Ich freue mich daher, dass Friedrichshafen Teil der Roadshow und der Cleverländ-Kampagne ist. Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit für Baden-Württemberg zusammenstehen und die Verantwortung gemeinsam tragen. Lassen Sie uns zeigen: Alle packen jetzt gemeinsam mit an.“ Die Roadshow führt über sechs Wochen an 24 Standorte im ganzen Land.

Auch für Oberbürgermeister Andreas Brand ist Cleverländ laut Mitteilung eine gute Gelegenheit, über das Thema Energiesparen vor Ort und ohne erhobenen Zeigefinger ins Gespräch zu kommen: „Jede und jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Es gibt viele kleine und große Maßnahmen, die dabei helfen, dass wir insgesamt weniger Energie benötigen und damit auch unabhängiger werden.“

Kampagne soll zum Sparen motivieren

Am Cleverländ-Termin in Friedrichshafen werden unter anderem dabei sein die Energieagentur Bodenseekreis, das Stadtwerk am See, EnBW Energiegemeinschaft und die Stadt Friedrichshafen. Die Energiesparkampagne des Landes Baden-Württemberg ist eine große gesamtgesellschaftliche Kampagne mit vielen Beteiligten. Zu den Unterstützern und Partnern zählen unter anderem: kommunale Landesverbände, Industrie- und Handelskammer, Baden-Württembergischer Handwerkstag oder die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Ziel der Kampagne sei es, die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg beim Thema Energiesparen zu beraten und ihnen Informationen mit Mehrwert zu liefern. Sie soll darüber hinaus dazu motivieren, sich an den Sparmaßnahmen zu beteiligen und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, heißt es.