Cleverländ kommt an in Friedrichshafen

Wie geht Energie sparen? Wie kann ich Strom selbst produzieren, zum Beispiel auf meinem Balkon? Und kann ich dafür Förderungen bekommen? Diese und weitere Fragen konnten am Freitag, 14. Oktober, am Cleverländ-Infostand auf dem Buchhornplatz gestellt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren Energieberater, die Energieagentur Bodenseekreis, das Stadtwerk am See, EnBW Energiegemeinschaft e. V. und die Stadt Friedrichshafen vor Ort. Dass der Stand gut ankommt, davon überzeugte sich Fabian Müller, Erster Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen selbst: „Solche Informations- und Beratungsangebote sind wichtig und wir freuen uns, dass Friedrichshafen als ein Standort Teil der Energiespar-Kampagne des Landes ist.“

Die Stadt informierte am Stand über die Maßnahmen, mit denen sie selbst zum Energiesparen beiträgt: Kirchen, Denkmale und öffentliche Gebäude werden aktuell nachts nicht mehr beleuchtet – außer, die Beleuchtung dient der Sicherheit, wie etwa am Moleturm. In Wohngebieten wird die Straßenbeleuchtung um 23 Uhr abgeschaltet, allerdings auch hier mit Ausnahmen: Wo bereits auf energiesparende LED-Technik umgestellt wurde, bleibt die Straßenbeleuchtung wie bisher an. Immerhin wurden bereits 5446 von 8470 Leuchten auf LED umgerüstet, das sind 63 Prozent. Außerdem wurden in den Gebäuden von Stadt und Zeppelin-Stiftung sowie an Schulen die Temperatur auf die gesetzliche Mindesttemperatur abgesenkt. Aber auch hier gibt es Ausnahmen für das Pflegeheim Karl-Olga-Haus, den Seniorentreff, die Kitas und die Schulklassen 1 bis 4.

In den Häfler Bädern konnte besonders großes Einsparpotenzial genutzt werden, teilt die Stadtverwaltung weiter mit: Die Freibäder wurden alle am 19. September in die Winterpause geschickt. In den Vorjahren hatte es im Frei- und Seebad Fischbach eine verlängerte Saison bis Ende Oktober gegeben. Außerdem wurde das Sportbad früher als üblich und auch länger als üblich im Sommer geschlossen und in Revision geschickt. Seit Mitte September ist das Sportbad wieder offen, aber auch hier wird weiter gespart: Im Schwimmer-, Schul- und Vereinsbecken wurde die Temperatur von den üblichen 28 auf 26 Grad gesenkt. Im Kursbecken hat das Wasser nun 28 Grad, statt der bisher üblichen 30 Grad. Und auch im Sportbad gibt es wichtige Ausnahmen: Im Kleinkind-/Multibecken wird weiter bei 30 Grad gebadet und geplanscht. Dafür bleiben aber Sauna und textiles Dampfbad aus und auch die Rutsche sowie das Soleaußenbecken sind außer Betrieb.

In der Vorweihnachtszeit wird es in Friedrichshafen eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung geben: von 16 bis 22 Uhr. In den Vorjahren brannten die Lichter morgens von 6 bis 9 Uhr und dann wieder von 15 bis 22 Uhr. Die Häfler Weihnachtsbeleuchtung über den Straßen ist bereits komplett auf energiesparende LED-Technik umgestellt.