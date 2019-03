Mit Claus Hipp kommt eine der prominentesten und prägenden Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands am Donnerstag, 11. April, an die BürgerUniversität der Zeppelin Universität (ZU). Dies teilt die ZU-Pressstelle mit. Ab 18.30 Uhr geht es auf dem ZF Campus der ZU am Fallenbrunnen im Vortrag und im Gespräch mit ZU-Professor Josef Wieland um das Thema „Ethik im Wirtschaftsleben“. „Dafür stehe ich mit meinem Namen“: So warb Claus Hipp mehr als ein Jahrzehnt lang in TV-Spots nicht nur für seine Babynahrung, sondern gab damit zugleich ein Vertrauensversprechen ab. 50 Jahre ist es inzwischen her, dass er seine Produkte komplett auf Bio-Qualität umstellte – zu einer Zeit, in der noch kaum jemand von Bio-Lebensmitteln sprach. Und er sei damit zu einem Vorreiter nachhaltigen und ethischen Wirtschaftens geworden, heißt es in der Ankündigung weiter.