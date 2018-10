Bei den Altersklassen-Europameisterschaften im spanischen Guadalajara ist Badmintonspielerin Claudia Vogelgsang aus Friedrichshafen am vergangenen Wochenende dreimal im Endspiel gestanden und überließ jedes Mal ihren Gegnern den Titel. Laut Pressebericht waren die Bedingungen zu Beginn der Veranstaltung nicht so vorteilhaft. Klimaanlage und sehr schnelle Bälle machten den ruhigen Spielaufbau frühzeitig zunichte. Zu Turniermitte verbesserten sich die äußeren Umstände.

Am Samstag war die Häflerin besonders gefordert und musste fünf Spiele absolvieren. Zweimal trat sie im Viertelfinale Mixed und Damendoppel, sowie danach dreimal im Halbfinale an. Die ersten beiden Runden eigneten sich ideal zum Warm-up und Hineinkommen ins Turnier. Zwei souveräne Zweisatzsiege gegen eine Spanierin und eine Französin standen zu Buche.

Das Halbfinale war ebenfalls eine klare Angelegenheit für das Aushängeschild der Badmintonabteilung des VfB Friedrichshafen. Mit einem 21:13/22:20-Sieg über die Britin Pantaney stand Claudia Vogelgsang im Endspiel. Hier machten sich die fünf absolvierten Spiele vom Vortag sichtlich bemerkbar. Es fehlte die Spritzigkeit und Cleverness auf dem Court. Mit 21:12/21:17 ging der Titel nach Holland.

Akku im Finale leer

Felix Hoffmann reiste leicht angeschlagen nach Guadalajara, hielt sich jedoch bis zum Schluss wacker und insgesamt siegeshungrig. Zwei leichte Auftakterfolge im Mixed mit Vogelgsang gaben den beiden Spielern aus Süddeutschland neuen Aufwind und Elan für die nächsten Matches. Mit einem hauchdünnen Vorsprung und einem 21:19-Erfolg im Entscheidungssatz ging es weiter gegen zwei Engländer, die ebenfalls in drei hart umkämpften Sätzen niedergerungen wurden. Der Akku war danach leer und somit gab es im Endspiel nichts zu holen. Bei der Badminton-WM 2019 im polnischen Katowice will die 42-Jährige erneut mit Hoffmann antreten, um die Mission Titelverteidigung in Angriff zu nehmen.

An der Seite der Schwedin Sunniva Aminoff ging es für Claudia Vogelgsang noch im Damendoppel O40 um den Kampf von Edelmetall. Auch hier zeigte sie von Anfang an eine Top-Leistung, die zahlreichen Trainingsstunden machten sich bemerkbar. Nach zwei souveränen Auftaktsiegen gegen Spanien und Frankreich folgten die gesetzten Engländerinnen Taylor/Ward im Viertelfinale. Durch die warmen Hallentemperaturen beflügelt, war auch diese Hürde nach einer Spielzeit von 35 Minuten gemeistert. Im Halbfinale gegen die gesetzte Paarung aus Russland behielten Vogelgsang und Sunniva mit 22:20/21:18 die Oberhand und feierten freudestrahlend verdient den Einzug ins Endspiel. Die Holländerinnen Fleurbaay/Van Soerland-Trouerbach setzten ihren Durchmarsch auch im Finale fort und gewannen das Match am Ende auch verdient mit 21:14/21:18.

Sichtlich erschöpft von den vielen Spielen und den Eindrücken aus Spanien kehrte Claudia Vogelgsang am Dienstagmorgen mit drei Silbermedaillen im Gepäck zurück an den Bodensee.