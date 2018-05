Nach dem sensationellen Vorjahres-Dreifachsieg in Solingen hat die Ausnahmeathletin des VfB Friedrichshafen, Claudia Vogelgsang, auch bei den diesjährigen Altersklassenmeisterschaften im Badminton in allen drei Disziplinen den Titel gewonnen. Damit hat sich Claudia Vogelgsang erneut für die Altersklassen-Europameisterschaften qualifiziert, die vom 23. bis 30. September in Guadalajara/Madrid (Spanien) stattfinden werden. Die VfB-Spielerin wird im Einzel und im Doppel mit Sunnivan Aminhoff aus Schweden in der Altersklasse 40 starten und zusammen mit Felix Hoffmann in 35.

Von Beginn anspielt die Häflerin sehr stark

Die topgesetzte Vogelgsang machte von Turnieranfang klar, dass sie hungrig auf Titel ist. Nach dem Viertelfinalsieg gegen Jasmin Kuske (DJK Ingolstadt) 21:14/21:11 folgte im Halbfinale eine ähnliche Galavorstellung von Vogelgsang, die Candida Pretzsch aus Leipzig mit 21:14 und 21:12 bezwang. Auch im Endspiel gegen Reni Hasan (BRC Eschweiler) war an diesem Tag kein Vorbeikommen an Claudia Vogelgsang.

An der Seite von Simone Galla (TSV Lauf) gab es einen haushohen Auftaktsieg im Viertelfinale gegen die beiden Spielerinnen vom SF Sennestadt – 21:11 und 21:4. Auch im Halbfinale beherrschten Vogelgsang/Galla ihre Kontrahentinnen fast nach Belieben und zogen souverän mit 21:12 und 21:16 ins Endspiel ein. Aufgrund einer Verletzung aufseiten der Gegnerinnen konnte dieses allerdings nicht gespielt werden und somit hatte Claudia Vogelgsang bereits ihre 2. Titelverteidigung in der Tasche.

Zusammen mit Felix Hoffmann ging es anschließend noch im gemischten Doppel 35 auf Titeljagd. Die beiden Spieler kennen sich aus Jugend- und Aktivenzeiten sehr gut und spielen nun auch seit geraumer Zeit sehr erfolgreich auf internationaler Altersklassenebene zusammen. Der Einzug ins Viertelfinale war mit einem Zweisatzerfolg über eine Berliner Paarung relativ schnell geschafft. Gegen Frank Schloss und Heike Vogt gab es schöne Ballwechsel und einen spannenden Schlagabtausch, den am Ende die Paarung aus Baden-Württemberg/Bayern mit 21:14 und 21:19 für sich entscheiden konnten. Im Halbfinale dominierten Vogelgsang/Hoffmann und zogen völlig verdient und nach wie vor ohne Satzverlust ins Finale ein. Die ebenfalls topgesetzten Zanssen/Kähler mussten die Dominanz von Hoffmann/Vogelgsang neidlos anerkennen und nach einem kurzen Freudenschrei war auch Titelverteidigung Nummer 3 geschafft.

Neben Claudia Vogelgsang war auch noch Torsten Kamp in der Altersklasse 50 im Herrendoppel mit René Frank (SV Kabelw. Oberspree) und im Gemischten Doppel zusammen mit Marion Grimm (BV Rastatt) am Start.

Im Mixed war das Turnier nach einer Zweisatz-Auftaktniederlage relativ schnell beendet, doch im Herrendoppel gab es immerhin einen 21:19/21:19 Sieg gegen Frey/Meiser. Die gesetzte Paarung Backhaus/Bauer schickte Kamp/Frank im Anschluss vorzeitig zum Duschen, was gleichzeitig das Turnieraus im Achtelfinale bedeutete.