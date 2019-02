Die gebürtige Häflerin Claudia Haydt steht für Die Linke vor dem Einzug ins Europaparlament. Die 53-jährige mit Wohnsitz in Langenargen ist am vergangenen Wochenende beim Linken-Parteitag in Bonn auf Platz sieben der Europaliste gewählt worden.

Von 442 abgegeben Stimmen ihrer Parteikollegen entfielen dabei 318 auf Claudia Haydt, die somit im Kampf um Listenplatz sieben klar das Rennen machte vor ihrer Konkurrentin Susanne Steffgen (89 Stimmen).

Die Bundeswahlprüfer in Berlin nehmen jetzt zwar nochmal sämtliche Nominierungen der Europaparlamentkandidaten genau unter die Lupe, was bedeutet, dass sie noch nicht offiziell bestätigt sind. Doch Haydt sagt: „Da wird lediglich geschaut, ob alles richtig gelaufen ist. Das ist also eigentlich nur noch eine Formalität.“ Haydt rechnet sich nun gute Chancen auf einen Platz im Europaparlament aus, das die Bürger der Europäischen Union am 26. Mai zum neunten Mal wählen: „Ein Ergebnis für uns von 6,8 Prozent würde für mich auf Listenplatz sieben für den Einzug reichen. Die Prognosen liegen aber sogar zwischen sieben und zehn Prozent. Es sieht also recht gut aus“, sagt sie optimistisch.

Haydt, Mitglied sowohl des Bundesvorstands der Linken als auch des Vorstands der Europäischen Linken, pendelt derzeit zwischen Bodenseekreis, Brüssel und Berlin. In der Bundeshauptstadt ist sie neben ihrer Vorstandstätigkeit bei den Linken als Mitarbeiterin der Bundestagsabgeordneten Inge Höger tätig.

Auf europäischer Ebene will sich die Schwester des Häfler Kulturhaus-Caserne-Betreibers Claus Michael Haydt engagieren, „weil es dort große Herausforderungen gibt. Die 100 Milliarden Euro beispielsweise, die im EU-Haushalt für Krieg und Abschottung vorgesehen sind, lassen sich sicher sinnvoller einsetzen“, sagt sie. Außerdem müsse den extremen Rechten im EU-Parlament Einhalt geboten werden: „Es darf kein Zurück zum Nationalismus geben“, so Haydt.

Das Linken-Bürgerbüro in der Wilhelmstraße wolle sie im Fall eines Europawahlerfolgs „zu einer Art Europa-Büro machen. Ich werde da sicher oft vor Ort sein“, sagt Haydt, die bei der Bundestagswahl 2017 als Nachfolgerin von Annette Groth als Direktkandidatin der Partei „Die Linke“ vergeblich auf den Einzug in den Bundestag hoffte.

In Langenargen aufgewachsen

Haydt ist in Langenargen aufgewachsen. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin in Überlingen und studierte anschließend Religionswissenschaften und Soziologie in Tübingen. In den Achtziger-Jahren war sie in der Friedensbewegung aktiv, saß außerdem ein Jahrzehnt lang im Tübinger Gemeinde- und Kreisrat. Bis 1999 war sie Mitglied der Grünen, ehe sie in die damalige PDS eintrat.