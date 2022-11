Claudia Emmert im Vorstand von ICOM Deutschland

Die Mitgliederversammlung des ICOM Deutschland hat im Rahmen der Jahrestagung im Deutschen Technikmuseum in Berlin einen neuen Vorstand für die kommende Amtszeit von 2023 bis 2025 gewählt. Mit dabei ist Dr. Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums Friedrichshafen.

Emmert freut sich auf die kommende Aufgabe, gerade wegen der gegenwärtigen Herausforderungen für die Museen: „Wir erleben eine Zeit der massiven gesellschaftlichen Umbrüche und der sich überlagernden Krisen. Die sich verändernde Gesellschaft fordert sich verändernde Museen. Doch wir müssen leider auch feststellen, dass vieles von dem, was Museen bereits erarbeitet haben und umsetzen, in der breiten Öffentlichkeit und Teilen der Politik gar nicht ankommt.“ Drei Punkte sind für Claudia Emmert in ihrer kommenden Amtszeit daher von größter Bedeutung: „Ich möchte, dass wir erstens im Hinblick auf den Klimawandel stärker als bisher vom Wissen ins Handeln kommen, dass wir uns zweitens dabei unterstützen, eine stärkere gesellschaftliche Wirkung zu entfalten und eine größere politische Sichtbarkeit zu erlangen, und dass wir drittens ICOM als Plattform des Netzwerkens gegenüber der Politik ausbauen.“

Als nichtstaatliche Organisation repräsentiert der International Council of Museums seit 1946 die internationale Museumsgemeinschaft. Ziel ist die überstaatliche Vernetzung von Fachleuten und Museen durch Wissens- und Erfahrungsaustausch und museumspolitisches Engagement sowie der Schutz von Kulturgütern. ICOM Deutschland, das nationale Komitee mit Sitz in Berlin, wurde 1953 gegründet.