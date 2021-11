Claude-Dornier-Schule zeigt Bildungswege auf

Die Claude-Dornier-Schule (Gewerbliche Schule) bietet Schülern der Haupt- und Werkrealschule, der Realschule, der Gemeinschaftsschule und des Gymnasiums sowie ihren Eltern am Dienstag, 7. Dezember ab 18 Uhr bei einer Online-Informationsveranstaltung alles Wissenswerte über die Wege an der Claude-Dornier-Schule.

Ab 18 Uhr: Für Schüler mit Hauptschulabschluss sowie für Schüler der Werkrealschule (ab Klasse 9) und Realschüler bietet die Zweijährige Berufsfachschule (2BFS) die Möglichkeit, die Fachschulreife (qualifiziertester Mittlerer Bildungsabschluss in Baden-Württemberg) zu erlangen und gleichzeitig in einem der Schwerpunkte Metall oder Elektrotechnik eine berufliche Grundausbildung zu erhalten. Neben den Fächern zur Erweiterung der Allgemeinbildung werden solche mit berufsbezogenen Inhalten unterrichtet – sowohl theoretisch als auch in den Lehrwerkstätten. Der Abschluss der 2BFS kann vom Ausbildungsbetrieb als erstes Lehrjahr anerkannt werden. Außerdem schafft die 2BFS gute Voraussetzungen für den Besuch weiterführender Schulen wie zum Beispiel das Technische Gymnasium oder ein Berufskolleg.

Ab 18.30 Uhr: Schüler mit Realschulabschluss oder gleichwertigem Bildungsstand (zum Beispiel Abschluss der Werkrealschule oder der zweijährigen Berufsfachschule) sowie Gemeinschaftsschüler und Gymnasiasten ab Klasse 9 können am Technischen Gymnasium (TG) das allgemeine Abitur erwerben. Hierbei wird zwischen den vier Profilfächern Gestaltungs-/ Medientechnik, Informationstechnik, Technik und Management sowie Mechatronik gewählt. Alle Profilfächer werden ausführlich vorgestellt. Wie jedes Gymnasium vermittelt das TG die Allgemeinbildung. Die Fremdsprachen sind Englisch sowie wahlweise Französisch, Spanisch oder Italienisch. Im Seminarkurs, in Projekten und zum Beispiel im Fach Technical English werden Schlüsselqualifikationen erworben und die Studierfähigkeit wird gestärkt. Das allgemeine Abitur am TG berechtigt zum Studium an jeder Hochschule.

Ab 19.30 Uhr: Der Realschulabschluss / Werkrealschulabschluss zusammen mit einem Ausbildungsvertrag ist auch Vo-raussetzung für den Besuch des dreijährigen dualen Berufskollegs. Das Berufskolleg als besonders qualifizierte Berufsausbildung bereitet an zwei Schultagen pro Woche optimal auf anspruchsvolle Tätigkeiten im Metall- und im KfZ-Bereich vor. Am Ende stehen der Gesellen- oder Facharbeiterbrief, das Berufskollegiatenzeugnis und mit Zu-satzunterricht die Fachhochschulreife. Wir informieren über Berufsbilder, Kontakte, Bewerbungsverfahren.

Ab 20 Uhr: Für Facharbeiter mit erster Berufserfahrung wird die Fachschule für Technik (Technikerschule) vorgestellt.