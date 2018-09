City of Music bietet vier neue Bands und DJs

18 Locations, 14 Bands und vier DJs – am 13. Oktober startet wieder die City of Music in Friedrichshafen. Der Ticketvorverkauf hat begonnen. Die Bändchen kann man sich bei allen teilnehmenden Gastronomen, bei der Schwäbischen Zeitung in der Schanzstraße und im Media Markt besorgen. Interessierte müssen schnell sein: Seit 2012 war das Event laut den Veranstaltern Andreas Karlinger (links) und Christian Mosmann jedes Jahr ausverkauft. Sie setzen deshalb auf Altbewährtes. „Das Publikum und die Gastronomen wünschen sich viele Bands wieder“, sagt Mosmann. Etwas Abwechslung bietet das Event aber trotzdem: DJ Mike t Fox legt neuerdings im Local (Delphi) auf, DJ Max Lean ist im Rathaus-Café zu hören und die Juice Cocker Band tritt in Bernd’s Bar auf. Seit längerem haben sich einige Besucher die Band „Dicke Fische“ gewünscht. Die Musiker spielen laut Karlinger erstmals im Antoniuscafé. Die Bändchen kosten im Vorverkauf 13, an der Abendkasse 16 Euro. Abonnenten bekommen bei der SZ im Vorverkauf einen Euro Ermäßigung.