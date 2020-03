Die für Samstag, 18. April, geplante City of Music wird nicht stattfinden. „Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir die Veranstaltung leider absagen“, sagt Veranstalter Andreas Karlinger. Gesundheit und Sicherheit der Gäste, Musiker und Gastronomen gingen vor. Die nächste VerCity of Music soll am 24. Oktober stattfinden.