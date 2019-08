Circus Alfons William ist noch bis Montag da

Der Circus Alfons William mit seinen Akrobaten und exotischen Tieren gastiert noch bis Montag, 5. August, in Friedrichshafen. Seit Mittwoch zeigt der seit 1842 familiengeführte Circus Alfons William in Friedrichshafen in der Teuringer Straße 56 sein Programm mit 30 Akteuren und rund 40 Tieren. Es gibt eine abwechslungsreiche Pferdedressur, aber auch Clown Peppino weiß die Gäste zu unterhalten und leitet geschickt durch das 19-teilige Programm, darin auch arabische Hochleistungs-Saltosprünge via Trampolin über Pferde jeglicher Stockgröße. An den „Russischen Ringen“ bezaubert Angelina William zu Klängen der „Indian love story“. „Mogel“, der zurzeit größten Dromedar Europas mit 3,20 Metern Höhe, ist zu sehen und Feuerspucker „Barrabas“ gibt eine Kostprobe seines temperaturintensiven Könnens.