CIP debattiert über Wahl in Frankreich

Der Club of International Politics e. V. möchte Brücken zwischen den Bürgern der Bodenseeregion, den Studierenden der Zeppelin Universität und der internationalen Politik bauen. Am Dienstag, 5. April, lädt der CIP zu einer Podiumsdiskussion über die Präsidentschaftswahl in Frankreich ins Graf von Soden-Forum der Zeppelin Universität am Fallenbrunnen 3 ein. Zu Gast sind der ehemalige Botschafter Deutschlands in Paris, Reinhard Schäfers, und der frühere Auslandskorrespondenten der ARD, Marcel Wagner. Debattieren werden die Gäste über die politische Kultur Frankreichs und die deutsch-französischen Beziehungen. Universitätsexterne Gäste sind ausdrücklich eingeladen. Interessierte können sich über den folgenden Link zu der Veranstaltung anmelden: https://docs.google.com/forms/d/1_qffHOoFYnrh_afa6TBKwddYdOL7Jk6kLdI8WyYSGQ/viewform?edit_requested=true Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.