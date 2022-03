Cineplex Friedrichshafen zeigt „Klitschko“

Mehrere Kinos, darunter das Cineplex Friedrichshafen, nehmen an einer großangelegten Spendenaktion der deutschen Kinos für Kinder in der Ukraine teil. Dokumentarfilm „Klitschko“ wird am Sonntag, 20. März, in über 300 Filmtheatern, auch in Friedrichshafen, gezeigt.

Das Kino präsentiert am 20. März nachmittags die Dokumentation „Klitschko“ über die ukrainischen Boxbrüder Vitali und Wladimir Klitschko. Sämtliche Erlöse der Vorstellung werden an BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ zur Unterstützung der notleidenden Familien in der Ukraine gespendet.

Die Klitschko-Brüder sind bereits seit Jahren mit BILD e.V. „Ein Herz für Kinder“ persönlich verbunden, heißt es in einer Medienmitteilung der Cineplex-Gruppe. Die Spendenaktion kam auf Initiative der Cineplex-Gruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Majestic Filmverleih zustande. Neben dem Friedrichshafener Kino und den Scala Filmtheater Betrieben GmbH, zu dem das Kino gehört, werden alle führenden Kinoketten und zahlreiche unabhängige Häuser „Klitschko“ zeigen.

Die Klitschko-Brüder haben nach wie vor in Deutschland einen immensen Bekanntheitsgrad - auch außerhalb des Boxrings. Ihren sozialen und politischen Einsatz haben sie nach ihrer Boxkarriere weiter vorangetrieben, schreibt die Cineplex-Gruppe. Vitali wurde von einer großen Mehrheit 2014 zum Bürgermeister von Kiew gewählt. Aktuell kämpfen beide Brüder für die Souveränität und die Menschen ihres Landes.