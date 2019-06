Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis und das Luft- und Raumfahrtcluster Bodenseeairea laden am 18. Juli, ab 17.45 Uhr zum Bodenseeairea-BBQ in das Dornier Museum Friedrichshafen ein. Die Besucher erwartet laut Ankündigung ein spannender Sommerabend mit interessanten Impulsen, ein geführter Rundgang durch das Dornier Museum sowie die Möglichkeit zum Meinungsaustausch und Netzwerken bei sommerlichem Grillbuffet.

Austausch und Vernetzung – das sind die Hauptanliegen des Luft- und Raumfahrtclusters Bodenseeairea der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB), heißt es in einer Pressemitteilung. Bei Clustertreffen und gemeinsamen Messeauftritten würden drängende Themen der Branchen diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. „Das jährlich im Sommer stattfindende BBQ bietet hierfür auch Nicht-Mitgliedern eine tolle Möglichkeit, sich über das Cluster sowie die Branche zu informieren und dabei neue Kontakte zu knüpfen“, sagt Benedikt Otte, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Bodenseekreis.

Till Eisenberg, Cimon-Projektleiter bei Airbus, wird in seinem Vortrag „Science Facts around Cimon“ den ersten mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten Astronauten-Assistenten vorstellen. 2018 unterstützte Cimon den deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst bei seinem Aufenthalt auf der ISS. Im Anschluss an die Impulsvorträge kann beim Grillbuffet weiter diskutiert und sich ausgetauscht werden. Schon ab 16.45 Uhr haben die Teilnehmer die Möglichkeit im Zuge einer Führung die Ausstellung im Dornier Museum näher kennen zu lernen.