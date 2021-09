Christoph Peters liest aus „Dorfroman“

Mit Christoph Peters startet das Kulturbüro die Reihe seiner Lesungen im Kiesel im k42. Am Montag, 13. September, liest der Autor hier um 20 Uhr aus „Dorfroman“. Christoph Peters selbst schreibt über seinen Roman: „Vor 20 Jahren habe ich mich in dem Roman ‚Stadt Land Fluß‘ schon einmal mit dem Dorf am Niederrhein beschäftigt, in dem ich aufgewachsen bin. Was ich damals weggelassen habe, war, dass in eben diesem Dorf, nahe Kalkar, während der 1970er und 80er Jahre ein Kernkraftwerk gebaut wurde, das "der Schnelle Brüter" hieß und einige der größten Anti-Atomkraft-Demonstrationen der alten Bundesrepublik unmittelbar vor unserer Haustür vorbeiführte. Mein Vater war während meiner gesamten Kindheit auf Seiten der AKW-Befürworter engagiert, was einer der Gründe für heftige pubertäre Auseinandersetzungen und meine eigene politische Emanzipation wurde. Das Dorf ist durch diesen Konflikt zerrissen worden, Freundschaften zerbrachen, Nachbarn redeten jahrzehntelang nicht miteinander. Gleichzeitig lösten sich die landwirtschaftlichen Strukturen und strikten kirchlichen Bindungen mehr und mehr auf. Von all dem erzählt der Roman.“

1966 in Kalkar geboren, war Christoph Peters Schüler des katholischen Internatsgymnasiums Collegium Augustinianum Gaesdonck, studierte in Karlsruhe Malerei und war Meisterschüler von Meuser. 1996 hatte er sein literarisches Debüt. In einigen seiner Romane schlägt sich die Begeisterung für die japanische Kultur nieder. Christoph Peters wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter dem Friedrich-Hölderlin-Preis 2016.

Karten zu fünf Euro gibt es im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 28 84 44, oder mail an ticket@gzh.de