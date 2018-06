Christoph Felder ist neuer Präsident des Rotary-Clubs

Christoph Felder, Rektor des Karl-Maybach-Gymnasiums, ist neuer Präsident des Rotary Clubs Friedrichshafen-Lindau und folgt damit auf Wolfgang Huang, der sein Amt gemäß dem bei Rotary üblichen Prinzip des jährlichen Ämterwechsels, an seinen Nachfolger abgibt.

Während der Amtszeit von Wolfgang Huang konnte, maßgeblich durch seine Koordination, mit den befreundeten Rotary Clubs aus Asti (Italien), Avignon (Frankreich) und Interlaken (Schweiz), ein gemeinsames Hilfsprojekt zur Unterstützung der sogenantnen Medical Points in Syrien verwirklicht werden. Ferner habe hat Huang sich zur Umsetzung des Projektes ERPOT (Every Rotarian plants one tree), einem weltweiten Rotary Projekt zur Verbesserung des Baumbestandes, stark gemacht, schreibt der Club in einer Pressemitteilung.

Neben dem neuen Präsidenten Christoph Felder wird der Vorstand des Rotary Clubs Friedrichshafen-Lindau im Jahr 2018/19 von Vizepräsident Gordian Kley, Schatzmeister Claus Fieseler und Clubsekretär Hannes Bauer komplettiert.